  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdiği ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Ataoğlu’na beyin tomografisi çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Etiketler kktc trafik trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den İstanbul için tepki çeken karar! İstanbul kapsam dışı bırakıldı
''1 litre sütten 1.5 kilo kaşar yapımı'' videoları viral oldu! Uzmanlardan kritik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması
TÜİK, enflasyon hesabını bir kez daha değiştirdi
''İşgal planımız yok'' diyen Rusya'yı uydu görüntüleri ele verdi
Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler!
Trans olan Ahmet Melih Yılmaz, değişimin sinyalini ödül töreninde vermiş
1 dönümden 1 kilo üretiliyor! Kilosunu 90 bin liradan yurt dışına satıyor
Afganistan'ın tek cinsel içerikli film yıldızından itiraf: ''Taliban her şeyi biliyor''
Destici'den olay açıklama: ''Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse...''