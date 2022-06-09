Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Meteoroloji, günlerdir Konya ve ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıyordu. İki gündür etkili olan yağışlar kentin özellikle Çumra ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlarla beraber meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ederken Çumra ilçesindeki bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti. Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen, yaptığı açıklamada, dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu söyledi. Dolunun, mısır, buğday ve arpa gibi ürünlere zarar verebileceğini belirten Şen, "Yağış yaklaşık 8 dakika sürdü. Tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık. Saha incelemesinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Konya genelinde akşam saatlerde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve tragik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.

25 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Akören ilçesi Alan Mahallesinde su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü. Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında iki binanın bodrum katını su bastığı, müstakil iki farklı ev ile yanlarında bulunan ve içerisinde hayvanların bulunduğu ahır kısmının sular altında kaldığı belirtildi. Ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. Çumra, Yunak, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde ise bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve ekili ürünlerde hasar oluştuğu bildirildi.

HAZİRAN AYINDA KIŞI ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Öte yandan sosyal medyada da gündem olan dolu yağışı bir kullanıcının tarafından kaydedildi. Haziran ayında kışı aratmayan görüntüler dikkat çekti.