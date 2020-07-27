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BAKANLAR KURULU ''KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ İÇİN'' TOPLANIYOR
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  3. 27 Temmuz 2020 13:05

Korkutan rakamı Bilim Kurulu üyesi verdi: ''Hasta sayısı 10 kat fazla!''

Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü '17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' diye konuştu.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Özlü, koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını belirterek "17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" diye konuştu.

Kurban Bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten ve bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü şunları ifade etti:

"Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım."

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