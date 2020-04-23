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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİ !
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  3. 23 Nisan 2020 19:57

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 491'e yükseldi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 115 kişiyle birlikte toplam can kaybı 2491'e yükseldi.

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 491'e yükseldi !
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsteki son durumu açıkladı. Yapılan açıklamada bugünkü vefat sayısı 115 artarak 2 bin 491'e çıktı. Bugünkü yapılan 40 bin 964 testte ise 3 bin 116 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı ise 101 bin 790'a yükseldi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.

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