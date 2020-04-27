SON DAKİKA
1-2-3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANIYOR !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Nisan 2020 20:08

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 900'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 900'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 112 bin 261oldu.

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 900'e yükseldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'de koronavirüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 2 BİN 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 112 bin 260, can kaybı 2 BİN 900 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 651 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 33 bin 791 oldu.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım:

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , salgın , can kaybı , ölümcül virüs , pandemi , corona , koronavirüs , coronavirüs , covid , korona , kovid-19 , kovid , vaka sayısı , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM