Koronavirüsten can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi !

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi.



Sağlık Bakanı Koca, 28 Nisan 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısı 29 bin 230 olurken, yeni vaka sayısı 2 bin 392 oldu. Vefat sayısı 92 olurken, toplam vefat sayısı da 2992'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 5 bin 18 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım."