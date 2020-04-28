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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
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  3. 28 Nisan 2020 19:00

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son gelen rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı iki bin 992'ye yükseldi.

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi !
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Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi.
 
Sağlık Bakanı Koca, 28 Nisan 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısı 29 bin 230 olurken, yeni vaka sayısı 2 bin 392 oldu. Vefat sayısı 92 olurken, toplam vefat sayısı da 2992'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 5 bin 18 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

 "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım."

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