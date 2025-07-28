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Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
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Üniversite diploması iptal edilen, İBB Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanıp Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği ortaya çıktı.

Halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması tutuklanmadan bir gün önce iptal edilmişti.

Bugün Yeni Şafak'ta Aybike Eroğlu'nun imzasıyla yayınlanan haberde İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği bilgisi yer aldı. 

Haberde "Usulsüz yatay geçiş nedeniyle üniversite diploması iptal edilen, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasının da geçersiz olduğuna hükmedildi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aldığı kararda, İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin “koşullardaki eksiklik” gerekçesiyle geçersiz olduğu belirtildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü de, İmamoğlu’nun, ‘lisans mezuniyet’ koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan ‘koşullarda eksiklik’ nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına” karar verdi. İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı’na ait Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı diploma yüksek lisans diploması üniversite diploması tez
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