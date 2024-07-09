KPSS geç başvuruları başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvurularını kaçıranlar için geç başvuru ekranları açıldlı.

ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri açıklandı.

Yayınlanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS ön lisans geç başvuru ekranı bugün itibariyle açılıyor.

ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre KPSS Ön lisans Geç Başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM’in takvimine göre KPSS Ön lisans Geç Başvuruları, 9 - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

- KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2024?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024?

KPSS ön lisans sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru tarihlerinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. 350 TL olan ön lisans KPSS başvuru ücreti geç başvurusu yüzde %50 olarak artımlı şekilde yani 525 TL olarak ödenecek.