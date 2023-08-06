KPSS ÖABT oturumları sona erdi
2023 KPSS ÖABT oturumları bugün sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla birlikte tamamlandı. Sınav saat 16.45'te sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.
14.45'TEKİ SON OTURUMLA SINAV TAMAMLANDI
Sınav kapsamında, sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'nda adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.
Sınav, saat 16.45'te sona erdi.
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