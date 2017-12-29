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  3. 29 Aralık 2017 17:42

Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili flaş açıklama
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TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.

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