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Küresel dijital kriz piyasaları sarstı: Dolar, Euro ve altında dikkat çeken seyir

Küresel dijital kriz piyasaları sarstı: Dolar, Euro ve altında dikkat çeken seyir
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Haftanın son işlem gününde dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararıyla yeniden fiyatlanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar bu haftayı da yine Türk Lirası karşısında zirvede kapatmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası FED'in başkanı Powell'in "faiz indirimleri için geç kalmak istemiyoruz" açıklamasıyla hareketlenen para piyasaları dün Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bıraktığını açıklamasıyla yeniden şekillenmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,12 TL'den başlayan Dolar 33,06 TL'den, 

36,08 TL'den başlayan Euro 36,06 TL'den, 

42,89 TL'den başlayan Sterlin 42,74 TL'den, 

21 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,02 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,07 TL'den, Euro 36,26 TL'den, Sterlin 43,00 TL'den, Japon Yeni ise 21,22 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 423 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 407 Dolar'dan,

2 bin 583 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 562 TL'den, 

4 bin 328 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 249 TL'den, 

17 bin 782 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 464 TL'den, 

31,49 TL'den başlayan Gümüş ise 30,99 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 466 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 621 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 325 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 785 TL'den, Gümüş ise 32,34 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 164 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 130 Dolar'dan, 

3 bin 423 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 404 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 83,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,26 Dolar'dan işlem görüyor.

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