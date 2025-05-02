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Kütahya yine 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı! Naci Görür'den endişenlendiren uyarı

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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 15.51'de meydana gelen depremin derinliğinin 12.55 kilometre olduğu belirtildi. 

Simav'da dün de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. 

NACİ GÖRÜR: "YÖNETİCİLER DAHA DİKKATLİ OLMALIDIR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."

 

 

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Etiketler Kütahya simav deprem AFAD
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