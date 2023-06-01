Lazerle köpek öldürme davasında karar çıktı

İstanbul Sarıyer'de sahipli bir köpeği lazer ışıklı havalı tabancaya benzer bir cisim doğrultarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 8 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Can E. ve şikayetçi Volkan T. katılmazken, taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla hapis cezası talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

"KORKTUĞU İÇİN LAZER TUTMUŞTUR"

Mütalaaya karşı söz alan sanık Ali Can E.'nin avukatı Kader Taşkaya, köpeğin aşı kartının bulunmasının sahiplik belgesi olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek mala zarar verme suçunun oluşmadığını öne sürdü. Avukat Taşkaya, "Müvekkilim gece korktuğu için köpeklere lazer tutmuştur. Köpeğin müvekkilin eylemi nedeniyle öldüğüne dair bulgu yoktur. Ayrıca Sarıyer Belediyesince ölü bir köpek tespit edilmiş, köpeğin üzerine ok bulunmuştur. Bu köpeğin nerede ve ne zaman öldürüldüğü belli değildir. Yapılan aramalarda da suç teşkil edecek hiçbir alet bulunamamıştır" diyerek beraatini talep etti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Şikayetçinin avukatı Nural Kapullu ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Ali Can E.'nin "Mala zarar verme" suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 8 bin lira adli para cezası verildi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Volkan T.'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı. Erkek köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, T.'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü ve araç çarpmadığını söylemesi üzerine de köpeğin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı. İddianamede, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer birşey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildirildi. Plaka tespitinden sanık Ali Can E.'e ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi. Sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DHA