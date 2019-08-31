Maceraperestlerin Türkiye'deki rotası belli oldu

Maceraperestlerin, outdoor sporcuların ve yürüyüş gruplarının her dönem ilgisini çeken bu güzergah, Fethiye'den başlayıp Antalya'da son buluyor. 535 km’lik bu tarihi yürüyüş rotası, ortalama 21 günde tamamlanıyor. Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş rotası olan Likya Yolu; bir tarafı masmavi Akdeniz, bir tarafı denize paralel uzanan Toroslar ile eşsiz manzaralar sunuyor. Ayrıca bu doğa harikası rota, Likya uygarlığından kalma pek çok antik kentin içinden de geçiyor. Likya Yolu’nu yürümeye karar verdiğiniz mevsimi de iyi seçmeniz gerekiyor. Yaz sıcakları bunaltıcı olabileceği için en doğru zaman ilkbahar ve sonbahar. Likya Yolu üzerinde ortalama 19 tane antik kent bulunuyor. Baştan sona yürümeyi planlayanlar, kadim medeniyetlerin izlerini görme imkanı yakalarken belirlenen rotaya göre; Pınara Ören Yeri, Letoon Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Antiphellos Antik Kenti, Simena Antik Kenti, Myra Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti ve Phaselis Antik Kenti görülmeye değer yerlerden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Antik çağdan beri kullanılan bu yol doğayla sizi baş başa bırakıyor. Bu yola çıkmadan önce rotada su kanallarının olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Dünya'yı yürüyerek gezmeye hazır mısınız?

Pek çok farklı kaynak tarafından dünyanın en iyi 10 yürüyüş rotası olarak kabul edilen birkaç yerden daha bahsetmek istiyorum. Peru'daki İnka Yolu; Inkalar, Mayalar ve Azteklerin ve geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda yer alan yürüyüş rotası 49 km uzunluğunda. Kutsal vadiden başlayıp Machu Picchu‘da bitiyor. İnka döneminde taş döşenen yollarda harika bir yolculuk sizleri bekliyor. İsveç'teki Kungsleden; 440 km uzunluğundaki yürüyüş rotası Avrupa’nın en eski yürüyüş rotalarında biri. Yürüyüş yolu, Kralın Yolu “The King’s Trail” olarak anılıyor. Dört bölümden oluşan rotayı tamamlamak yaklaşık bir ay sürüyor. Amerika'daki Kalalau Rotası; Dünyanın en iyi yürüyüş yolları arasında yer alan bu rota tehlikeli ve zor yollardan birisi. Yaklaşık 30 km uzunluğunda olan parkur 2 gün sürüyor. Muhteşem doğa manzarası içerisinde bir yürüyüş parkuru sizleri bekliyor.Avustralya'daki Overland Yolu; Tazmanya‘nın dünya mirasları listesinde yer alan vahşi yaşamın kalbinde bir yürüyüş. Cradle Dağı’ndan St Clair Gölü’ne uzanan 65 km‘lik harika bir trekking rotası. Bu zorlu rota 6 gün sürüyor.Ve son olarak Pakistan'daki Baltoro K2; 25 gün süren yürüyüş dünyanın en yüksek yürüyüş noktalarından biri olan Baltoro Buzulu rotasında 8.611m yüksekliğe kadar çıkılıyor. Hızlı akarsular ve nehirler ile dünyanın en uzun buzullarından birinde muhteşem manzara eşliğinde harika bir trekking sizleri bekliyor.





