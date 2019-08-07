Madencilerden grev kararı!

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bizi greve mecbur bırakanların ülkemize ve milletimize zarar vereceğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. Yeşil, “Grev kararımızı aldık, Kamu-İş’e, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü işverenine bu kararımızı bildireceğiz. Görüşmelerimiz de kesintisiz devam edecek ve 25 Ağustos 2019’a kadar sözleşmemizin masa başında bitirilmesi için çalışacağız. Biz her şart altında işçi arkadaşlarımızın hak ve menfaatlarını koruyacağımızı, kazanılmış haklarımızdan taviz vermeyeceğimizi ve yeni kazanımlar için mücadele edeceğimizi tekrar ediyoruz” dedi

Denizer anıldı

Cumhuriyet'in haberine göre, GMİS grev kararını Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda katledilen İşçi lideri Şemsi Denizer’in ölüm yıldönümünde açıkladı. GMİS, Denizer’i Çaycuma Serdaroğlu köyündeki mezarı başında andı. Anmaya Hakan Yeşil ve GMİS yönetimi, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hakan Yeşil burada yaptığı konuşmada, “Denizer, sadece ülkemizin değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygı ve sevgi ile anılmaktadır” dedi.