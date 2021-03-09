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Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler!

İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne diğer sürücüler tarafından atılan dayak kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araç ile kamyonet bir birlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı. Makas atan sürücüler bir süre sonra araçları da sıkıştırmaya başladı. Duruma tepki gösteren bir grup sürücü, kamyonet sürücüsü duruldu. Kamyonet şoförü de levye ile araçtan inip sürücülerin üzerine yürümeye başladı. Diğer sürücüler de kamyonet şoförünün elinden levyeyi alıp trafik ortasında meydan dayağı attı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Etiketler makas trafik sürücü
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