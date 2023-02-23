Malatya beşik gibi sallanıyor! 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise ikinci bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.97 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-23
Saat:14:41:42 TSİ
Enlem:38.074 N
Boylam:37.764 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/KL4YoXP1WY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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