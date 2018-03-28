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  3. 28 Mart 2018 22:51

Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığı'na 9 bin personelin alınacağını açıkladı.

Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile  178 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin  sorularını yanıtladı. Tasarı hazırlanırken ekonomiyle ilgili hemen hemen bütün sivil toplum  örgütleriyle görüşüldüğünü, yazılı görüşler toplandığını, kapsamlı toplantılar  yapıldığını, ülke örneklerinin incelendiğini anlatan Ağbal, mevcut kanunda sorun  oluşturan alanların tek tek tespit edildiğini, kanunun 33 yıldan sonra bugünkü  ihtiyaçları karşılamadığı alanların belirlendiğini ifade etti.

Ağbal, bir kanunun, toplumun beklentilerini karşılıyorsa, gelecek  taleplerine karşılık veriyorsa, işleri kolaylaştırıyorsa, çözüm getiriyorsa bunun  bir reform olduğunu kaydetti. AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa,  temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini  söyleyen Ağbal, yerli üretimi artırma ve yatırım, üretim amaçlı olarak KDV  oranlarında indirim yaptıklarını belirtti.

Ağbal, vergi oranlarının tek başına kanunla düzenlenmeyeceğini, KDV  Kanunu'nun standart oran belirlediğini, Bakanlar Kurulunun bunu  farklılaştırabileceğini vurguladı.  Bakanlık olarak KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması  yaptıklarını ifade eden Ağbal, "Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de  dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız." dedi.

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin  gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını  dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla,  başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir  taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını  artıracak adımlar attık." diye konuştu.

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel  Başkanlığından olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin  sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda  sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız.  Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı  onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.

AA

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