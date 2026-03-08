  1. Anasayfa
Manisa'da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi

Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi
Güncelleme:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13:10’da yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 13:10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Manisa merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu il İzmir'de de hissedildi. 

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13:10’da yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Derinlik ve Konum Bilgileri Yerin 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Turgutlu başta olmak üzere Manisa genelinde ve komşu il İzmir'in bazı bölgelerinde hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, bölgedeki yerel kaynaklardan gelen ilk bilgiler herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı yönünde.

Yetkililerden Açıklama Depremin merkez üssü ve çevresinde AFAD ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini hatırlatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler manisa turgutlu izmir deprem son depremler deprem oldu
