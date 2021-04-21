Mansur Yavaş ''bir ilk'' diyerek duyurdu! Ücretsiz SMA testi imkanı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi Twitter hesabından yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yapacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir ilki gerçekleştirdiklerini resmi Twitter hesabından duyurdu. Yavaş, yeni evlenecek çiftler için ücretsiz SMA testi yapılacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık.
Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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