  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında salgın riskine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MANSIR YAVAŞ'TAN ''SALGIN'' UYARISI

Yavaş Twitter hesabından, "Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya.

Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler mansur yavaş uyarı salgın risk deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremlerde can kaybı 21 bini aştı!
Ünlü isimler İBB'nin yardım çadırında buluştu!
AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar
Tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçe! Belediye Başkanı nedenini açıkladı
''580 aile gelecek diye...''
122 saat sonra bir mucize daha!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara depremi için tarih verdi
''116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun''
Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ yuhalandı
3 bin kişilik 2 yüzer kent Hatay'a gidiyor