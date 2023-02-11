Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında salgın riskine karşı uyarıda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
MANSIR YAVAŞ'TAN ''SALGIN'' UYARISI
Yavaş Twitter hesabından, "Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya.
Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 11, 2023
Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. pic.twitter.com/ywfhA9cazM
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