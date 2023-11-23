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Mantar bir can daha aldı

Mantar bir can daha aldı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde mantardan zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak köyünde yaşayan S.B., eşi N.B. ve yanlarında yardımcı olarak çalışan M.S. ile Ovacık Yaylası'nda topladıkları mantarları pişirip yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Aydın’da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan N.B., İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi.

N.B., yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğum bakım servisinde hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler aydın köşk mantar
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