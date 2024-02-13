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Mardin'de feci olay: Başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'de feci olay: Başından vurulmuş halde bulundu
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde olarak bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler Mardin ölüm genç
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