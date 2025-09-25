Marmara Denizi'ndeki olası büyük deprem için ezber bozan açıklama

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’daki deprem riski ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı ve “Marmara’da fay valfi açıktır” diyerek, bölgedeki bazı yer altı hareketlerinin büyük depremleri engelleyebileceğine dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde “fay valfi”nin açık olduğunu belirterek, yer altından yükselen sıcak su ve gaz çıkışlarının büyük deprem geriliminin birikmesini engellediğini söyledi. Bektaş, bu tezinin 1935, 1963 ve 2025 depremleri ile desteklendiğini ifade etti.

Bektaş’a göre bu durum, büyük bir depremin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engelliyor.

Prof. Bektaş, özellikle Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini vurguladı.

'Kumburgaz Fayı yeterli gerilim biriktiremiyor'

Bektaş, Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini ifade etti. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bektaş, son olarak 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin de “açık fay valfi” tezini doğruladığını savundu.