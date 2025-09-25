  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'ndeki olası büyük deprem için ezber bozan açıklama

Marmara Denizi'ndeki olası büyük deprem için ezber bozan açıklama

Marmara Denizi'ndeki olası büyük deprem için ezber bozan açıklama
Güncelleme:

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’daki deprem riski ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı ve “Marmara’da fay valfi açıktır” diyerek, bölgedeki bazı yer altı hareketlerinin büyük depremleri engelleyebileceğine dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde “fay valfi”nin açık olduğunu belirterek, yer altından yükselen sıcak su ve gaz çıkışlarının büyük deprem geriliminin birikmesini engellediğini söyledi. Bektaş, bu tezinin 1935, 1963 ve 2025 depremleri ile desteklendiğini ifade etti.

Bektaş’a göre bu durum, büyük bir depremin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engelliyor.

Prof. Bektaş, özellikle Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini vurguladı.

'Kumburgaz Fayı yeterli gerilim biriktiremiyor'

Bektaş, Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini ifade etti. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bektaş, son olarak 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin de “açık fay valfi” tezini doğruladığını savundu.

text-ad
Etiketler Osman Bektaş Prof. Dr. Osman Bektaş marmara marmara denizi deprem deprem riski olası büyük deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu
Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi