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Marmara'da bir deprem daha

Marmara'da bir deprem daha
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Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pazartesi günü Gölcük Körfezi'nde 3 dakika arayla peş peşe meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre bugün saat 13:01'de Gemlik Körfezi açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Marmara Denizi-Gemlik Körfezi’nde 4 Aralık Pazartesi günü saat 10:42’de 5,1, saat 10:45’te 4,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yaşayanlar büyük panik yaşamıştı.

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