Marmaris’teki yunus balıklarına işkence sona erdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde beş yunusun öldüğü belirtilen yunus parkı kapatıldı.

Yunusların ‘gösteri ve terapi amaçlı’ tutulduğu park, Yunuslara Özgürlük Platformu (YÖP) ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin (HAKİM) başlattığı hukuki mücadele ve artan kamuoyu baskısı sonucu kapatıldı.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre bu, toplu mücadeleyle kapatılan üçüncü park oldu. Yasa dışı şekilde inşa edilen platformların kaldırılması için yetkili kurumların açtığı davanın tesis aleyhine sonuçlanmasıyla da deniz içindeki tüm yapılar söküldü.

Dört yıldır süreci takipf eden Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin suç duyurusunda, hayatta kalan 2 yunusun sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alınmasını talep edilmişti.

Ancak 2 yunusun Antalya’daki bir başka yunus gösteri merkezine gizlice götürüldüğünü ortaya çıkmıştı. Hayvanseverler, başka bir yunus parkına götürülen ‘Eva’ ve ‘Daisy’ adlı yunusların sağlığından şüphe ettiklerini anlattı.

Yunuslara Özgürlük Platformu üyesi Öykü Yağcı, bu parkta tutulan yunusların hasta, yaralı ve bitkin olduğunu, antibiyotik yüklemesi yapılarak hayvanların bağışıklıklarının düşürüldüğünü delil niteliğindeki görsellerle ortaya koymalarına rağmen, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdiği öğrendiklerini söyledi.

Görevli ve yetkililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan şikâyette bulunacaklarını açıklayan Yağcı, yunus parkı sahiplerinin de cezalandırılması gerektiğini belirtti.

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