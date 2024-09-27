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MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak

MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak
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''Kişisel gelişim kursu'' olarak kurulan ancak öğrencileri sınavlara hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için harekete geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açmak için resmi izinlerinin dışında öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığını iddia eden içeriğe sahip eğitim faaliyeti yürüten bazı kişisel gelişim kurslarına ilişkin şikayetler aldı. Bunun üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il Valiliğine, bu kurumlara yönelik yaptırımların yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitim faaliyetlerinin de Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatıldı ve Bakanlığın bu faaliyetlerine ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan ilgili hükümlere yer verildi.

KURUM AÇMA İZİNLERİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMELİ

Yazıda, kanunda açık şekilde tanımı yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursu" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Bunun dışında farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin bu yıl içinde yapıldığı hatırlatıldı.

ÇALIŞMA RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

"Özel öğretim kursları", "sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri" ile "çeşitli kurslar" kapsamında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında valiliklerce gerekli denetim ve takibin hassasiyetle yapılması istendi. Ayrıca yazıda, kurum açma iznini amacı dışında kullanan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir." hükmü doğrultusunda işlem yapılması istendi.

Öte yandan, amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının yanı sıra amacına uygun davranmayan ve seviyesine uygun kayıt almayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kurslarının da faaliyetlerine de son verilecek.

AA

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı kurs dershane
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