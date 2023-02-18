Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim''

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, "Sevgili Beşli Çeteler, dekontları mutlaka saklayın. Borcunuzdan düşeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem için yapılan bağış kampanyasına 3 milyar TL bağışlayan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun "Sevgili Beşli Çeteler, dekontları saklayın; 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Oda Tv'de yer alan habere göre, Cengiz, "Bu acı günde böyle şey konuşulur mu ya. Şu anda elli bin kişiye ekmek veriyorum. Sen de yap ben devamlı yapıyorum. Ben paramı yurt dışına kaçırmıyorum ki Türkiye'ye yatırım yapıyorum. Yardımla ilgili borcum çıkarsa (Kemal Kılıçdaroğlu) bunu o borçtan düşmesin. Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim. Çıkarsa borcum onu da öderim. Bunu gündeme getirdiler, başka bir şey bulamadılar ben bunu çok yadırgıyorum" dedi.