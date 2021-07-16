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Melih Bulu neden görevden alındı? İşte perde arkası...

Melih Bulu neden görevden alındı? İşte perde arkası...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının yankıları sürüyor. Bulu'nun neden görevden alındığına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alınmıştı. Bulu'nun yerine, 194 günlük görev süresi boyunca yardımcılığını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanı açıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

YÖK RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN GÖREVDEN ALINDI
Atamayla göreve geldiği için aylardır üniversitedeki akademisyen ve öğrenciler tarafından protesto edilen Bulu'nun görevden alınması akıllarda birçok soru işareti oluşturdu. Kulislerde Bulu'nun görevine son verilmesinin nedeni olarak YÖK'te onun rektörlüğünden dolayı oluşan rahatsızlık gösteriliyor. İddialara göre haftalardır her fırsatta dile getirilen bu rahatsızlık sonunda karşılık buldu ve bu nedenle Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı.

BULU'NUN GETİRDİĞİ MEZUNLARIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI
Bulu, üniversite duyurusunda mezunların koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite kampüslerine girişinin kısıtlandığını ve izne tabii olduğunu ifade etmişti. Üniversite yönetimi dün Bulu'nun görevden alınması sonrası personellere gönderdiği mailde, "herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını" söyleyerek mezunların ve akademik personelin HES kodu ve kimlik kartlarıyla kampüse giriş yapabileceklerini söyledi.

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Etiketler melih bulu boğaziçi üniversitesi atama
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