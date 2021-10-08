Melih Gökçek'e mahkemeden kötü haber!

Melih Gökçek, soL'a ve Mehmet Kuzulugil'e açtığı manevi tazminat davasını kaybetti. AYM, soL'un ve Kuzulugil'in ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, soL Haber yazarı Mehmet Kuzulugul’in 30 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan "Zorunlu Zorbalık" başlıklı köşe yazısında geçen ifadeler nedeniyle, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla hem soL’a hem de Mehmet Kuzulugil'e manevi tazminat davası açmıştı. Davanın görüldüğü Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 14 Kasım 2017 tarihinde davanın kısmen kabulü ile Melih Gökçek’e 4.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Melih Gökçek, davaya konu olan Twitter paylaşımında "Devlet 10.000 özel harekatçı alacak. 280 bin müracaat var. Yani her gün can pazarında ölümle kavga edecek 280.000 yiğit... Bu ülkeye güç yeter mi" demişti.

Mehmet Kuzulugil’in köşe yazısında ise şu ifadeler yer almıştı:

"Ankara’yı parsel parsel paylaştığı Fethullahçılara şimdi cehennem zebanisi muamelesi yapan onursuz adamın 'yayınladığı' bir bilgiyi görünce aklıma geldi. 'Devlet 10.000 özel harekatçı alacak. 280 bin müracaat var. Yani her gün can pazarında ölümle kavga edecek 280.000 yiğit... Bu ülkeye güç yeter mi?' diyordu.

Genç işsizliği TÜİK verilerine göre yüzde 17 olarak gerçekleşti 2015’te. OECD verilerine göreyse 2013 yılında Türkiye’de 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 31,25’i ne istihdam içinde yer alıyor ne de eğitim-öğretim içinde. OECD ülkelerinde lider konumda! '10.000 özel harekatçı alınacak, 280 bin müracaat oluyor' cümlesi doğruysa bu [M.G.] gibilerin twitter kampanyalarına meze yapılmak için can atan gençlerin kalabalık olduğunu değil, ülkedeki karanlığın bu diğer boyutunu gösteriyor."

İstinaf başvurusu reddedilmişti

Karara ilişkin istinaf dilekçesinde; özel harekâtçı alımı ilanına başvuran kişi sayısının yüksek olmasının Türkiye'deki işsizliğe işaret ettiği, köşe yazısının da bu durumu analiz eden politik bir eleştiri yazısı olduğu, ekonominin her geçen gün daha kötüye gittiği, işsizliğin arttığı bir dönemde özel harekâtçı olmak için başvuru sayısının bu derece yüksek olmasının övünülecek bir şey olmadığının anlatılmak istendiği belirtilmişti.

İstinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise kullanılan ifadelerin Melih Gökçek’in kişilik haklarını doğrudan hedef aldığı sonucuna ulaşarak istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Bunun üzerine 5 Aralık 2018 tarihinde soL ve Mehmet Kuzulugil, kullanılan ifadeler nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlükleri ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini dile getirerek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İfade ve basın özgürlükleri ihlal edildi

AYM yapılan başvuruyu inceleyerek esas yönünden söz konusu mahkeme kararı ile başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduğuna hükmetti ve soL ve Mehmet Kuzulugil adına yapılan iddiaların bir bütün olarak ifade ve basın özgürlükleri kapsamında incelenmesi gerektiğini değerlendirdi. Melih Gökçek, soL’a ve Mehmet Kuzulugil’e açtığı manevi tazminat davasını kaybetti.