Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama
Menzil tarikatı şeyhi Muhammed Saki Erol’un lüks otomobilinden inerken kırmızı halı ile karşılandığı anlara dair görüntüler tepki çekti.
Menzil tarikatının yeni lideri; lüks aracıyla ziyaretinde, müritleri tarafından kırmızı halı ve güllerle karşılandı.
Yeni tarikat lideri Muhammed Saki Erol’un gerçekleştirdiği bu ziyaretin, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ise tepkilere sebep olmaya devam ediyor.
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