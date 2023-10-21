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Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama

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Menzil tarikatı şeyhi Muhammed Saki Erol’un lüks otomobilinden inerken kırmızı halı ile karşılandığı anlara dair görüntüler tepki çekti.

Menzil tarikatının yeni lideri; lüks aracıyla ziyaretinde, müritleri tarafından kırmızı halı ve güllerle karşılandı.

Yeni tarikat lideri Muhammed Saki Erol’un gerçekleştirdiği bu ziyaretin, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ise tepkilere sebep olmaya devam ediyor.

Etiketler Menzil tarikatının yeni lideri menzil menzil şeyhi menzil tarikatı
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