  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meriç Nehri'nde balıkçının ağına bir dev takıldı

Meriç Nehri'nde balıkçının ağına bir dev takıldı

Meriç Nehri'nde balıkçının ağına bir dev takıldı
Güncelleme:

Edirne'de, Meriç Nehri'ne açılan bir balıkçının ağına 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, 1 metre 78 santimetre boyunda ve 77 kilo ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti. Yılmaz, “Yağan yağmur sonrası ava çıktık. Uzun süredir yakalama yapmıyorduk, bugün bereketli geçti ve 77 kiloluk bir yayın balığı çıktığını gördüm. Biraz zor oldu ama önce kayığa sonra da karaya çıkarttık” dedi.

Yılmaz, kendi boyu kadar olduğunu söylediği balığı restoranlara satacağını belirtti.

Edirne'de, Meriç Nehri'ne açılan bir balıkçının ağına 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

DHA

Etiketler meriç nehri balıkçı yayın balığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Asıl kış şimdi geliyor: Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi Asıl kış şimdi geliyor: Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi Bakan Fidan'dan dikkat çeken ''bebek katili'' açıklaması Bakan Fidan'dan dikkat çeken ''bebek katili'' açıklaması Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler En düşük emekli maaşı ve asgari ücret teklifi Meclis'e sunuldu En düşük emekli maaşı ve asgari ücret teklifi Meclis'e sunuldu Danla Bilic'in sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı Danla Bilic'in sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı
''Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı'' anketi sonuçlandı ''Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı'' anketi sonuçlandı Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma Milletvekillerinin cenaze yardım ücreti vatandaşınkini 23'e katladı! Milletvekillerinin cenaze yardım ücreti vatandaşınkini 23'e katladı! Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Olası 7.4'lük deprem o ilimizde 10 büyüklüğünde hissedilecek Olası 7.4'lük deprem o ilimizde 10 büyüklüğünde hissedilecek Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu DEM'in İmralı heyeti ile bebek katili Öcalan'ın görüşmesi sızdı: İmralı'da kriz çıkmış! DEM'in İmralı heyeti ile bebek katili Öcalan'ın görüşmesi sızdı: İmralı'da kriz çıkmış! Gel de kahrolma! Türkiye'nin şifa deposu en doğal lezzeti ''strese'' girdi! Gel de kahrolma! Türkiye'nin şifa deposu en doğal lezzeti ''strese'' girdi! Şam ziyareti iptal edildi, İmamoğlu isyan etti Şam ziyareti iptal edildi, İmamoğlu isyan etti Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı