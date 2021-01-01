SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTE SEVİNDİREN TABLO! VAKA, VEFAT VE HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ocak 2021 18:42

Mersin'de şoke eden görüntüler! 18 kişi inşaatta basıldı

Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen inşaatta yılbaşı eğlencesi düzenleyen 18 kişi gözaltına alındı.

A+ A-

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde yılbaşı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, Çarıklar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada yılbaşı eğlencesi düzenlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden binaya operasyon düzenleyen ekipler, yılbaşı eğlencesine katılan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Işıklandırma yapılarak süslenen binada yapılan incelemede ise yılbaşı eğlencesine katılmak için gelen şahısları ağırlamak için 9 masa ve bir adet bar oluşturulduğu, masalara içki ve meyve servisi yapıldığı, ayrıca canlı müzik yayınının yer aldığı belirlendi.

 
Usulsüz olarak eğlence mekanına dönüştürüldüğü tespit edilen binada 107 adet bandrolsüz içki ele geçirilirken, eğlenceye katıldıkları belirlenen 18 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

inşaat , mersin , yılbaşı , eğlence
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM