Mersin'de şoke eden görüntüler! 18 kişi inşaatta basıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde yılbaşı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, Çarıklar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada yılbaşı eğlencesi düzenlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden binaya operasyon düzenleyen ekipler, yılbaşı eğlencesine katılan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Işıklandırma yapılarak süslenen binada yapılan incelemede ise yılbaşı eğlencesine katılmak için gelen şahısları ağırlamak için 9 masa ve bir adet bar oluşturulduğu, masalara içki ve meyve servisi yapıldığı, ayrıca canlı müzik yayınının yer aldığı belirlendi.



Usulsüz olarak eğlence mekanına dönüştürüldüğü tespit edilen binada 107 adet bandrolsüz içki ele geçirilirken, eğlenceye katıldıkları belirlenen 18 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.