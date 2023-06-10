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Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu

Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
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Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı S.S. (36) tartıştığı polis memuru tarafından vurulması sonucu şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev almak üzere geçici olarak görevlendirilen Komiser Yardımcısı S.S. (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında bir polisle nedeni henüz öğrenilemeyen husus üzerine tartışmaya başladı.

Tartışmanın içinde yer alan diğer taraf M.S. isimli memur, S.S.'yi beylik tabancasıyla göğsünden vurdu. S., göğsünden vurulmasının ardından hayatını kaybetti. Olayda polis memuru H.Y. de ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI
S.'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından S.'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin taziye açıklaması yaptı: 

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun."

DHA

Etiketler hatay polis memuru komiser yardımcısı şehit
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