Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için uyarıda bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) devam eden sağanakların; yarın sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü (11.12.20024) sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.