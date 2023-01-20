Meteoroloji'den lodos ve yağış uyarısı... 10 ile "sarı" uyarı!

Meteoroloji, 4 kente sağanak, 6 kente de fırtına uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. Lodosla birlikte Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağmur etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 10 kentte kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR

Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; cuma sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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