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Mevcut sistem mi, Parlamenter Sistem mi? Halk seçimini yaptı

Mevcut sistem mi, Parlamenter Sistem mi? Halk seçimini yaptı
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MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankette, katılımcılara ''Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?'' diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 55.8'i ''Parlamenter Sistem'e dönülmeli'' yanıtını verdi.

MetroPOLL Araştırma, vatandaşın hükûmet sistemine bakışını ölçmek için bir anket gerçekleştirdi. 11-18 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 1700 kişi ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “Hükûmet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?” diye soruldu.

“Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 33,4; “Parlamenter Sistem’e dönülmeli” diyenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 10,8.

Partiler üzerinden bakıldığında da AK Partililerin yüzde 62,8’i “Cumhurbaşkanlığı” derken, CHP’lilerin yüzde 84,3’ü “Parlamenter” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni yarıdan fazla isteyen partiler AK Parti ve MHP oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne en çok destek veren parti olan AK Parti'de dahi 4 seçmenden birinin parlamenter sistemi tercih ettiği görülüyor.

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankette, katılımcılara ''Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?'' diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 55.8'i ''Parlamenter Sistem'e dönülmeli'' yanıtını verdi.

Etiketler Parlamenter sistem ak parti MHP anket metropoll
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