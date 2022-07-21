MGK toplantısı sona erdi: İşte alınan kararlar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sona erdi. 3 saat 10 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi.

3 saat 10 dakika süren toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alındı.

Toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alındı.

MGK'da alınan kararlar şu şekilde;

Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.

NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir.

(FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.