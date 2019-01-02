MHP'de çifte deprem: Muhalif 2 isim için kritik karar!

MHP yönetimi, ''Cumhur İttifakı''na aykırı davranıştan Samsun İl Başkanı'nı görevden aldı. Yönetim, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da disipline sevki için çalışma başlattı.

AK Parti ve MHP arasında devam eden Cumhur İttifakı görüşmelerinde AK Parti’nin MHP’ye 2 ilçe önermesi, MHP’nin de İlkadım ilçesi dahil en az 7 ilçe istemesi görüşmeleri tıkamıştı. MHP’nin önemli isimlerinden Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı konusunda MHP lideri Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde söylediği, “Jest ile rest arasında sadece bir harf var” sözünü hatırlatarak, ittifakın MHP için Samsun’da “olmazsa olmaz” olmadığını söylemişti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AKP'nin 2 belediye verdiğini belirttiği sözlerine cevap verdi. İttifak çalışmalarının devam ettiğini belirterek Karaduman, “MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” dedi.

“İTTİFAKA İHTİYACIMIZ YOK”

Samsun’da güçlü olduklarını ve ittifaka ihtiyaç duymadıklarını savunan Karaduman, “Onlara kendi belediyelerimizden vereceğimiz belediye yoktu. İlk başlardaki kanaatlerimiz budur. Sadece herkes bulunduğu yerlerde devam edebilir. Kimse kendi elindekini vermez ki bizde vermeme kararındayız” diye konuştu. “MHP’de olsaydım ben de onların söylediklerini söylerdim” diyen Hakan Karaduman, esas kararı iki partinin genel başkanının vereceğini de sözlerine ekledi.

MHP'li vekilden ittifakı sarsacak açıklama

MHP'den hükümete uyarı: ''İnsan tasfiyesi yapılıyor''

MHP'den ekonomiye eleştiri: ''18 milyar dolar sapma var''