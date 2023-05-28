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MHP'li isme sandık başında tutanak tutuldu

MHP'li isme sandık başında tutanak tutuldu
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Kocaeli’de mükerrer oy kullanan MHP’li İlçe Başkanı hakkında tutanak tutuldu.

Kocaeli’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde mükerrer oy kullandığı gerekçesiyle MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, hakkında tutanak tutuldu.

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre; MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, bugün oyunu Can Gülmen İlköğretim Okulu’nda kullandı. Ancak Dilmaç'ın ikinci kez aynı okulda başka bir sandıkta oy kullanmak istediği iddia edildi.

Bunun üzerine Yücetan Dilmaç hakkında tutanak tutuldu.

Kocaeli’de mükerrer oy kullanan MHP’li İlçe Başkanı hakkında tutanak tutuldu.

(Kaynak)

Etiketler MHP'li başkan MHP’li İlçe Başkanı
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