Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği video büyük tepki çekti. Gürban tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi. Gürban, çakarlı lüks araçlarla çektiği videoyu, tepkiler gelince hemen sildi.

Gürban, üç ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a lüks araçlara binmemesi için ‘tavsiyede’ bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gürban, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ümit Bey’e bir beyaz Toros hediye etmek isterim, makam aracı olarak kullanması için. Ya da kırmızı Şahin S. Önce milliyetçi partiler örnek olacak gençlere ki, gençler Mercedes’lere Range Rover’a özenmeyecek! Yoksa eleştirdiğimiz RTE’den ne farkınız kalır? Elinize imkan geçse siz ondan beter olursunuz demek ki!"