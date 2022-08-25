Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Sınavsız kariyer olmaz!''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı eleştirilere neden olan “uzman öğretmen sınavı” hakkında “Sınavsız kariyer olmaz” yorumunu yaptı.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Özer, “Sınavsız kariyer olmaz Türkiye’de her alanda kariyer sistemi, sınavla inşa ediliyor. Biz öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliğini ölçmüyoruz ki. Bütün öğretmenlerimiz yeterlidir. Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız. Nasıl yüksek lisans yaparken aldığınız dersin sınavına giriyorsanız bu da öyle" dedi.

Özer, “Aynı işi yapacak öğretmenlerin bazılarının daha fazla maaş alacağına” yönelik soruya da şöyle yanıt verdi:

"Sistem tüm öğretmenlere açık. Derece ve ücret artışı, kıdem ve sınava bağlı. Kriterler net. Özlük haklarında iyileşmeler, teşvik edici boyutta. Özlük haklarında ciddi artışlar sağlayan bir mekanizmadır bu. Ayrıca bir kota yok. Şartları sağlayan her öğretmenimiz bundan faydalanabilir. Unutmayalım: Öğretmenler, sadece öğretenler değil, hayat boyu öğrenenlerdir."

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...