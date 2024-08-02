Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim/öğretim dönemi öncesi yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek ve çocukların potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için 81 il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ağustos ayında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri tarafından organize edilecek bu etkinlikler, festival havasında gerçekleştirilecek.

Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini artırmaya yönelik sanat ve bilim atölyeleri kurulacak.

Çocuklara geleneksel ve evrensel sanat türleri ile tekniklerini tanıtma fırsatı sunacak bu atölyelerin yanı sıra, açık hava etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek.

Ayrıca, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.