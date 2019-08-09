Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Türkiye Varlık Fonu'nun gerçekleştirdiği Milli Piyango ihalesinde tek teklif Demirören-SISAL ortaklığından geldi. Demirören grubu başka bir ortaklıkla İddaa ihalesini de kazanmıştı. 10 yıl boyunca Milli Piyango, Demirören ve İtalyan ortağı tarafından işletilecek.

Milli Piyango'nun işletme hakkının 10 yıl süreyle özel sektöre devri için Mayıs ayında başlayan maraton bugün sona erdi. 2018 yılında Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta’yı satın alan ardından ‘İddaa’ ihalesini kazanan Demirören Grubu, Milli Piyango ihalesinde de ipi göğüsledi. Türkiye Varlık Fonu'nun davet usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye tek teklif Demirören-SISAL ortaklığından geldi.

Sözcü'nün edindiği bilgiye göre, teklifler geçtiğimiz hafta toplandı ve davet usulü ihaleye katılan Doğan Online – Intralot, IGT, Sazka ve Demirören – Sisal Group teklif verdi.

Türkiye Varlık Fonu salı günü firmaları tekrar davet etti ve şartnamenin değiştiğini söyledi. İlk şartnamede ilk yıl için 7.5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme isteniyordu.

Yeni şartnamede ise 10 yıl için bugünkü değeriyle 28 milyar liralık hasılat istendi. Bu rakamın yıllık 9.5 milyar liraya denk gelmesi üzerine üç firma bugün düzenlenen yeni ihalede teklif sunmadı. Tek teklif Demirören ve İtalyan ortağı Sisal Group'tan geldi.

“YABANCILAR ÇOK İLGİLİ” DENMİŞTİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıl süreyle devredeceklerini belirtmiş; Haziran'da işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti. Davet usulüyle teklifleri alacaklarını söyleyen Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51'ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini belirtmişti.

Sönmez, Milli Piyango’ya özellikle yabancı şirketlerden çok büyük bir ilgi olduğunu söylerken, “Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki tüm dev şirketleriyle şubat ayından beri görüşüyoruz. Müthiş bir ilgi var, Türkiye'ye girmek ve bu işi yapmak için can atıyorlar. Çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye'de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa'nın aynısını yapacağız. Milli Piyango'nun net gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranını yüzde 0.1'den 1-2'ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” demişti. 23 Temmuz'ta TVF'den yapılan açıklamada ise Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğü açıklanmıştı.

KARARNAMEYLE FON'A DEVREDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise başkanvekili olduğu Varlık Fonu 6 Ocak 2017 tarihinde çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Piyango'nun lisans hakkını 49 yıllığına devir almıştı.