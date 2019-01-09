Milli Saraylar'da 6 ayda 217 ton atık kazandırıldı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlarda 2018’in son 6 ayında toplam 217 ton atık, geri dönüşüme kazandırıldı. Proje kapsamında geri dönüşümü mümkün olan kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kaynağından ayrı toplanarak enerji tasarrufu sağlandı. Su kullanımı ve sera gazı salınımı azaltılarak doğal kaynakların korunması yönünde önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan çevre dostu ‘Sıfır Atık’ projesine Milli Saraylar da katıldı. Yenilenebilir enerjiye geçme projesi kapsamında personele eğitim verildi, sistem kuruldu ve tüm atıklar kaynağından ayrıştırıldı.

Bu kapsamda Milli Saraylar’a bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale Köşkü, Florya Atatürk Köşkü ve Beşiktaş Milli Saraylar Misafirhanesi’ne genel geçici depolama alanları kuruldu. Bu alanlara evsel atık, elektrik ve elektronik eşya atıkları, tehlikeli atıklar, bahçe ve ambalaj atıkları, bitkisel yağlar gibi atıkların toplanmasını sağlayan üniteler yerleştirildi. Saray, köşk ve kasırlarda 2018’in son 6 ayında toplam 217 ton atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

Milli Saraylar’da yaprak ve çim benzeri bahçe atıkları için de çalışma yürütüldü. Bu tip atıklar, poşetlenerek bağlı oldukları ilçe belediyelerine kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) işlemi için teslim edildi. Bu kapsamda sadece Dolmabahçe Sarayı’nda haftalık yaklaşık 5 ton bahçe atığı toplandı.

Geri dönüşüm projesine, kurum içi restorasyon, bakım ve onarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli atık türleri de dahil edildi. Yine 2018 yılında oluşan yaklaşık 4 ton tehlikeli atık İSTAÇ’ a (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ) teslim edildi. 20 kg atık pil de ilgili kuruluşlara gönderildi.

Kurum içerisinde yemekhane ve kafeteryalarda biriktirilen bitkisel atık yağlar da unutulmadı. Bu tip atıklar, sızdırmaz kaplarda toplanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmaya teslim edildi. 2018 yılında yaklaşık bir ton 700 kg bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı ve biyodizel elde edilmesine katkı sağlandı.

Proje kapsamında metal türü, elektrikli ve elektronik eşya atıkları da değerlendirildi. Milli Saraylar bünyesinde yer alan depolama alanında uygun konteynırlarda biriktirilen atıklar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) teslim edildi. 2018 yılında 800 kg elektrikli ve elektronik eşya, 3 ton 290 kilo metal atık toplanıp MKEK’e gönderildi.