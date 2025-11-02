  1. Anasayfa
  3. Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber!

Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber

Miras olarak kalan ve reddedilen borcun bir alt soya kalabileceği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan avukatlar "Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor" ifadelerini kullandı.

Dedenin borcunun toruna kalması durumunun mümkün olabileceğini söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Son günlerde vatandaşlarımızdan bu tip şikayetler geliyor. İşte ‘Babam mirası reddetmişti, dedemin borcu varmış. Eve kağıt geldi’ gibi şikayetler oluyor. Maalesef böyle bir durum mümkün. Çünkü baba mirası reddediyor, çocuk yani alt soy da mirası reddetmediğinde otomatik olarak miras borçlarıyla birlikte çocuğa geçebiliyor. Burada Türk Medeni Kanunu 611. Maddesi konuyu düzenliyor. Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor. Böyle bir durumda çocuk da mirası reddetmediğinde borçlarıyla birlikte miras otomatikman bir alt soya geçmiş oluyor maalesef" dedi.

İmamoğlu, karşılaşılan durumda 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabileceğini söyleyerek, "Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen yani borçlu bir mirası kabul etmek istemeyen vatandaşlarımız miras bırakanın ölüm halinden sonra 3 ay içerisinde veya üst soy mirası reddetmişse bunu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak reddi miras beyanında bulunabilirler. Maalesef her zaman miras olarak ev, arsa kalmıyor. Maalesef mirastan maraz doğabiliyor bazen" ifadelerini kullandı.

