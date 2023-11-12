MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve emniyetin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonu sonrasında eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı.

Örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A.. isimli zanlı patlayıcı düzenekleri ile birlikte ele geçirildi.

ÖRGÜT MENSUPLARINA DA EĞİTİM VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ’lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli’de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.