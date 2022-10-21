MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın suikastçısı Türkiye'ye getirildi
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonla yakalanan PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
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