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Motorine bir dev zam daha

Motorine bir dev zam daha
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Akaryakıt fiyatlarındaki seçimlerin ardından başlayan zam fırtınası tüm hızıyla sürüyor. Zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan akaryakıt fiyatlarında motorinin litre fiyatına geçen hafta bir indirim yapılmıştı.

Ancak indirimin hevesi araç sahiplerinin kursağında kaldı. Çünkü sektör yetkililerinden alınan son bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren ( 22 Ağustos Salı ) 1 TL daha zam gelecek.

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

21 Ağustos Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
 
Adana
Benzin fiyatı: 38,72 TL
Motorin fiyatı: 37,76 TL
LPG fiyatı: 16,27 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 38,68 TL
Motorin fiyatı: 37,82 TL
LPG fiyatı: 16,50 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 37,34 TL
LPG fiyatı: 16,87 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 38,91 TL
Motorin fiyatı: 38,07 TL
LPG fiyatı: 16,83 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 38,45 TL 
Motorin fiyatı: 37,59 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 38,47 TL 
Motorin fiyatı: 37,65 TL
LPG fiyatı: 16,60 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,94 TL
Motorin fiyatı: 38,05 TL
LPG fiyatı: 16,34 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 38,38 TL
Motorin fiyatı: 37,61 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 38,57 TL
Motorin fiyatı: 37,70 TL
LPG fiyatı: 16,14 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 37,72 TL
Motorin fiyatı: 36,83 TL 
LPG fiyatı: 16,83 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 38,36 TL 
Motorin fiyatı: 37,51 TL
LPG fiyatı: 16,65 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 38,69 TL 
Motorin fiyatı: 37,87 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL

Kars
Benzin fiyatı: 38,73 TL 
Motorin fiyatı: 37,98 TL
LPG fiyatı: 16,75 TL

Muğla
Benzin fiyatı: 38,52 TL 
Motorin fiyatı: 37,66 TL
LPG fiyatı: 16,69 TL

Rize
Benzin fiyatı: 38,55 TL 
Motorin fiyatı: 37,76 TL
LPG fiyatı: 17,04 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 38,69 TL 
Motorin fiyatı: 37,87 TL
LPG fiyatı: 17,09 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 38,51 TL 
Motorin fiyatı: 37,75 TL
LPG fiyatı: 16,62 TL

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