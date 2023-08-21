Motorine bir dev zam daha

Akaryakıt fiyatlarındaki seçimlerin ardından başlayan zam fırtınası tüm hızıyla sürüyor. Zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan akaryakıt fiyatlarında motorinin litre fiyatına geçen hafta bir indirim yapılmıştı.

Ancak indirimin hevesi araç sahiplerinin kursağında kaldı. Çünkü sektör yetkililerinden alınan son bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren ( 22 Ağustos Salı ) 1 TL daha zam gelecek.

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

21 Ağustos Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 38,72 TL

Motorin fiyatı: 37,76 TL

LPG fiyatı: 16,27 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 38,68 TL

Motorin fiyatı: 37,82 TL

LPG fiyatı: 16,50 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 37,34 TL

LPG fiyatı: 16,87 TL





Antalya

Benzin fiyatı: 38,91 TL

Motorin fiyatı: 38,07 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 38,45 TL

Motorin fiyatı: 37,59 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 38,47 TL

Motorin fiyatı: 37,65 TL

LPG fiyatı: 16,60 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,94 TL

Motorin fiyatı: 38,05 TL

LPG fiyatı: 16,34 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 38,38 TL

Motorin fiyatı: 37,61 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 38,57 TL

Motorin fiyatı: 37,70 TL

LPG fiyatı: 16,14 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 37,72 TL

Motorin fiyatı: 36,83 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin fiyatı: 37,51 TL

LPG fiyatı: 16,65 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 37,87 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Kars

Benzin fiyatı: 38,73 TL

Motorin fiyatı: 37,98 TL

LPG fiyatı: 16,75 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 38,52 TL

Motorin fiyatı: 37,66 TL

LPG fiyatı: 16,69 TL

Rize

Benzin fiyatı: 38,55 TL

Motorin fiyatı: 37,76 TL

LPG fiyatı: 17,04 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 37,87 TL

LPG fiyatı: 17,09 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 37,75 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL