Motorine indirim, benzine ve otogaza zam!

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yalnızca motorin fiyatlarına yansırken, benzin ve otogazda yeni zam görüldü. Hem benzine hem otogaza bu gece yarısı itibariyle zam geliyor.

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 92,90 Dolar'dan işlem görürken bugünden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL indirim geldi.

Ancak motorine indirime sevinirken kötü haber benzin ve otogazdan geldi.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, litre fiyatı bu gece benzinde 1 lira 31 kuruş zamlanacak.

Otogaza da bu gece 49 kuruş zam kararı alındı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Zam sonrası yeni fiyatlar

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,68 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,83 TL’ye yükselecek.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da Avrupa Yakası’nda yaklaşık 10,73 TL’ye yükselecek. Otogaz fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Motorin litresi 24,79 TL

Benzinin litresi 22,70 TL

Ankara

Motorin litresi 24,89 TL

Benzinin litresi 22,84 TL

İzmir

Motorin litresi 24,93 TL

Benzinin litresi 22,84 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.